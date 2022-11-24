А что в кино? «Сестры», «F20» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский триллер молодого режиссера Арсения Герасимова «F20». В центре сюжета дружба Олега, Лехи и Антона — самых обыкновенных парней с окраины Питера. Тренер предлагает Олегу провести профессиональный бой по боксу. Но на одной из тренировок происходит несчастный случай, который рушит все планы Олега.

«Корабль в Пусан» — фильм ужасов из Южной Кореи. Под прикрытием перевозки особо опасных преступников в порт Пусана должны доставить секретный груз. Его охраняет элитный спецназ, когда судно захватывают заключенные. Выясняется, что помимо людей на корабле есть сила пострашнее, и чтобы доплыть до Пусана, заключенным и охранникам придется прожить настоящий ад.

Следующая премьера — итальянский биографический фильм «Ламборгини: человек-легенда». История самого дерзкого стартапа в мире суперкаров о Ферруччо Ламборгини и его превращения из сына фермера, мастерившего тракторы, в создателя легендарной машины, бросившего вызов самому Энцо Феррари.

«Сестры» — это российский триллер режиссера Ивана Петухова о молодой женщине Анне. Она уже много раз тщетно пыталась спасти себя и ребенка от нарастающей агрессии мужа. Оказавшись в отчаянном положении, Аня узнает, что есть темные мистические силы, способные прийти на помощь таким, как она. Особым обрядом крови и огня Аня призывает потустороннее сестринство, но теперь должна решить, готова ли она пройти этот путь до конца.

Детский мультфильм «Царство против разбойников». Юный Царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и, вопреки желанию царя и воеводы, нанимает на службу двух странствующих актеров, выдающих себя за богатырей, которые вместе с ним превращают оборону деревни в фарс, проигрывают сражение, а потом, действительно взявшись за дело, исправляют ситуацию и побеждают своих врагов.

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