В ДТП в центре Рязани пострадала 19-летняя девушка

В ДТП, произошедшем в центре Рязани, пострадала 19-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции рассказали подробности аварии, произошедшей во вторник, 22 ноября. Примерно в 22:50 у дома № 51/21 по улице Ленина Hyundai Solaris, за рулем которого был 25-летний рязанец, не пропустил Mitsubishi Lancer под управлением 39-летнего местного жителя. В результате автомобили столкнулись.

В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка Hyundai, ей оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места ДТП.