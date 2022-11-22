В сети появилось видео предположительно с еще одним расстрелом российских пленных

В соцсетях появилось видео, предположительно, с еще одним расстрелом российских военнопленных. Информация опубликована на сайте НТВ. На кадрах видно, как неизвестные расстреливают лежащих на земле солдат. В какой-то момент одному из еще живых бойцов стреляют в голову.

Официального подтверждения информации пока не поступало. Когда и где была сделана видеозапись, неизвестно.

Напомним, что на прошлой неделе в Сети появилось видео с расстрелом боевиками ВСУ российских военных, которые сдаются в плен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.