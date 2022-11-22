В рязанской гордуме обсудили вопросы проведения капремонта многоквартирных домов

Гордума предложила менять подход к проведению капремонта: нужно укладываться в сроки строительного сезона и проводить приемку работ с привлечением активных жителей и старших по дому.

Во вторник, 22 ноября, в рязанской гордуме обсудили вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В обсуждении приняли участие представители регионального министерства ТЭК и ЖКХ, администрации города, государственной жилинспекции, фонда капитального ремонта многоквартирных домов и подрядных организаций.

В настоящее время в 39 домах имеются проблемы с проведением капремонта. Депутаты подняли вопросы ремонта кровли, по пяти адресам кровли вскрыты, но из-за погодных условий работы не ведутся. Необходимо срочно принять меры, чтобы предотвратить залитие квартир.

Депутаты обратили внимание, что окончание срока действия контрактов по капремонту — декабрь. Между тем, уже с 1 октября работы по ремонту кровли проводить нельзя. Поскольку план капитального ремонта формируется на три года, контракты должны быть заключены уже в феврале, чтобы все работы были проведены весной и летом.

Гордума предложила менять подход к проведению капремонта: нужно укладываться в сроки строительного сезона и проводить приемку работ с привлечением активных жителей и старших по дому.

Депутаты отметили, что подрядчики не исполняют свои гарантийные обязательства, не реагируют на замечания, не устраняют выявленные недостатки.

На заседании предложили усилить контроль за проведением капремонта, в том числе с привлечением специалистов государственной жилищной инспекции, которая сейчас наделена контрольными полномочиями, скорректировать планы, ужесточить условия отбора подрядных организаций. Договоры с подрядчиками, не исполняющими контракты, нужно срочно расторгать, привлекать другие организации, которые могут исправить ситуацию и завершить ремонт с хорошим качеством.

Исполняющий обязанности руководителя регионального фонда капремонта Виталий Дубровин отметил отсутствие координации работы всех структур и назвал расторжение существующих контрактов одним из возможных шагов. Раскрытые крыши необходимо законсервировать, чтобы предотвратить залитие квартир, а весной срочно доделывать ремонт.

Депутаты рязанской гордумы предложили составить план работ по каждому дому, руководителям всех ответственных структурных подразделений выехать на 39 проблемных объектов, встретиться с людьми и объяснить, какие работы и в какие сроки будут сделаны.

«Надо выходить к людям, разговаривать и объяснять. Совместными усилиями мы должны найти выход из сложившейся непростой ситуации», — подчеркнула Татьяна Панфилова.