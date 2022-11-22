В Рязани пройдет благотворительный сбор вещей для животных приюта
Благотворительный сбор вещей пройдет в субботу, 26 ноября, с 12:00 до 13:00 около верхнего городского сада со стороны ТЦ «Атрон».
В Рязани пройдет благотворительный сбор вещей для животных приюта. Информацию разместили в группе «
Благотворительный сбор вещей пройдет в субботу, 26 ноября, с 12:00 до 13:00 около верхнего городского сада со стороны ТЦ «Атрон».
Желающие помочь могут принести — корм для животных, лекарства, игрушки, вещи для подстилок, наполнитель для кошек, миски, кастрюли, лотки и другое.
Для работников волонтеры будут принимать теплую спецодежду (размеры от 42) и обувь (размеры от 37).
Подробный перечень принимаемых вещей, а также точное местонахождение пункта приема