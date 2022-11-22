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Стало известно, что утонувший в реке Шумка был рыбаком

Следственный комитет Рязанской области установил, что утонувший в реке Шумка мужчина был рыбаком. Как сообщили в региональном следственном органе, следователи уже приступили к выяснению обстоятельств смерти рыбака.

По предварительным данным, 21 ноября 2022 года мужчина отправился на рыбалку на берег р. Шумка Рязанского района и домой не вернулся, его родственники обратились в правоохранительные органы. 22 ноября 2022 года тело мужчины извлечено из водоема сотрудниками ГУ МЧС России по Рязанской области.

Следователи произвели осмотр места происшествия, назначены экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.