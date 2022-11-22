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Рязанца Николая Лаврикова наградили орденом Мужества
С февраля 2022 года подполковник Николай Лавриков участвует в СВО.

Рязанца Николая Лаврикова наградили орденом Мужества. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Указом президента России Владимира Путина уроженца села Потатьево Пителинского района подполковника Николая Лаврикова наградили орденом Мужества.

Николай Потапьев окончил Коломенское артиллерийское училище, после служил в 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии и в 137-м гвардейском полку ВДВ.

В 2004 году он участвовал в чеченской кампании, также был в командировках в Сирии.

С февраля 2022 года подполковник Николай Лавриков участвует в СВО.