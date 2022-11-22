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Оставшиеся без воды жители Скопина рассказали, что вынуждены топить снег
В городе несколько дней назад отключили воду. Обещанный властями подвоз воды организовали только в одном районе города.

Оставшиеся без воды жители Скопина рассказали, что вынуждены топить снег. Об этом они рассказали в группе «Скопин.инфо» «ВКонтакте».

Скопинцы сообщили, что в городе несколько дней назад отключили воду. По их словам вода, которую дали в выходные, была желтого цвета и с большим осадком из грязи. Обещанный властями подвоз воды организовали только в одном районе города.

Из-за этого жители Скопина были вынуждены топить снег.

«С Металлурга приходится ехать в источник Ивановки и там воды запасаться. Но так же нельзя! Недавно все ремонтировали, почему мы постоянно страдаем?» — написал автор поста.