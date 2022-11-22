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Малков: снег в Рязани будут убирать с учетом замечаний жителей
«Надо вывозить снег с самого начала. Это непростая работа, и еще нужно отстраивать работу коммунальных служб, внедрять дополнительные механизмы, приобретать дополнительно технику. Будем все это делать. Начало положено», — прокомментировал Малков.

Снег в Рязани будут убирать с учетом замечаний жителей. Об этом во вторник, 22 ноября, губернатор Павел Малков сказал на заседании регионального правительства. С докладом о текущей уборке городских дорог выступила глава администрации Елена Сорокина.

Сорокина рассказала, что из-за непогоды и образования наледи в круглосуточном режиме работаю профильные службы, а также коммунальные и ресурсоснабжающие организации. В городе созданы специальные бригады на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Мэр отметила, что запаса реагентов для обработки улиц в Рязани хватит до конца января.

Вице-губернатор Артем Бранов сообщил о планах закупить 35 единиц техники для уборки улиц, 15 их них уже поступили в дирекцию благоустройства. Вторая партия машин ожидается до 15 декабря, третья — до конца 2022 года. Это автогрейдеры, минипогрузчики, снегоочистители, краны-манипуляторы, бульдозеры.

Дополнительно ожидается поставка 25 единиц снегоуборочной техники из Москвы, которую распределят по районам. Вице-губернатор добавил, что до конца 2022 года техника обновится и в других направлениях. Так, в регион будет поставлено 55 школьных автобусов, 15 автомобилей для службы скорой медпомощи, закуплено еще 10 троллейбусов.

Павел Малков отметил, что вопрос уборки снега в Рязани надо держать на строгом контроле.

«Вопросом мы серьезно занимаемся. Наращиваем мощности коммунальной техники, приобретаем для города новые современные спецмашины, людей дополнительно нанимаем. Работаем с реагентами, пробуем новые механизмы. Все это позволит в целом существенно улучшить ситуацию, — сказал Павел Малков. — Кроме того, мы учтем замечания жителей, которые были сделаны в предыдущие годы. Их несложно сейчас собрать, систематизировать и постараться на каждое из них разработать какие-то определённые меры и реакции».

Губернатор также сообщил, что рязанцы уже сейчас в соцсетях пишут свои пожелания и просьбы по поводу уборки снега в городе. Так, серьезный дискомфорт горожанам доставляет сужение дорог из-за скопления снега на обочинах.

«Надо вывозить снег с самого начала. Это непростая работа, и еще нужно отстраивать работу коммунальных служб, внедрять дополнительные механизмы, приобретать дополнительно технику. Будем все это делать. Начало положено», — прокомментировал Малков.