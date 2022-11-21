«Вкусно — и точка» до конца года запустит доставку

С 29 ноября доставку еду запустят через сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club в 21 городе.

Компания «Вкусно — и точка» до конца года запустит доставку. Об этом пишет РИА Новости.

С 29 ноября доставку еду запустят через сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club в 21 городе. Уточняется, что до конца года доставку запустят с Москве и Санкт-Петербурге, а во всех регионах присутствия- до конца зимы.

Ранее сообщалось, что в ресторанах быстрого питания с 20 октября повысили цены.

Первый ресторан сети «Вкусно — и точка» открылся в Рязани 28 июня 2022 года.