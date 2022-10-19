«Вкусно — и точка» повысит цены с 20 октября

Цены вырастут на шесть позиций в меню из 300.

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» с 20 октября повысит цены из-за роста себестоимости продуктов. Об этом передает РИА Новости.

Цены вырастут на шесть позиций в меню из 300. Отмечается, что стоимость блюд повысится на 5-10%.

По словам представителя компании, вырастут цены на несколько позиций в категории «бургеры».

«Несмотря на это, стоимость сэндвичей во „Вкусно — и точка“ остается ниже, чем у конкурентов в данной категории», — уточнили в сети.

Ранее появилась информация, что «Биг спешл» подорожает с 269 рублей до 290, «Гранд» — со 164 до 175 рублей, классический гамбургер — с 55 до 59 рублей, а также вырастет цена на комбо.