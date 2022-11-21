В Шиловском районе в ДТП с «ГАЗелью» пострадал подросток
Авария произошла в воскресенье, 20 ноября, в 05:55 на 286 километре трассы М5 «Урал».
В Шиловском районе в ДТП с «ГАЗелью» пострадал подросток. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 20 ноября, в 05:55 на 286 километре трассы М5 «Урал».
25-летний мужчина на Lada Largus превысил скорость и столкнулся с «ГАЗелью», которой управлял 47-летнй водитель.
Травмы получили водитель легковушки и его 16-летний пассажир. Их доставили в больницу.
Проводится проверка.