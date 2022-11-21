В Шиловском районе в ДТП с «ГАЗелью» пострадал подросток

Авария произошла в воскресенье, 20 ноября, в 05:55 на 286 километре трассы М5 «Урал».

В Шиловском районе в ДТП с «ГАЗелью» пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 20 ноября, в 05:55 на 286 километре трассы М5 «Урал».

25-летний мужчина на Lada Largus превысил скорость и столкнулся с «ГАЗелью», которой управлял 47-летнй водитель.

Травмы получили водитель легковушки и его 16-летний пассажир. Их доставили в больницу.

Проводится проверка.