В Рязани разбили магазин «Бонте»

Рязанцы предположили, что такое разрушение павильон мог получить от автомобиля, врезавшегося в магазин.

В понедельник, 21 ноября, рязанцы обнаружили разбитым магазин «Бонте», который находится площади Свободы. Очевидцы сообщили, что стекла в трех блоках разбиты, железные основания павильона «ушли» внутрь помещения, батареи вывернуты. Павильон остался без отопления, но при этом магазин-кафе работает.

Продавцы происшествие не прокомментировали. Рязанцы предположили, что такое разрушение павильон мог получить от автомобиля, врезавшегося в магазин.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что проведут проверку.