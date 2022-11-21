В Подмосковье школьный охранник убил своего напарника

В Раменнском трижды судимый школьный охранник избил своего напарника до смерти.
Как
Тело 57-летнего сотрудника ЧОО «Фортуна» нашли утром прямо у ворот.
Известно, что избитый охранник выпрыгнул из окна на первом этаже и выбежал на школьный двор. Но на пути встал забор. Там он упал и скончался. А его коллега закрыл все замки и спокойно лёг спать.
Выяснилось, что 44-летний Сергей Жуков работал охранником в школе с несколькими судимостями.
Выясняется, как судимого могли взять охранником в школу.
В отношении Жукова возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».