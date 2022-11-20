Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи квадратов

Площадь пожара на складе в центре Москвы в районе Комсомольской площади достигла 2,5 тысячи кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания и сложная планировка, сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара на складе в центре Москвы в районе Комсомольской площади достигла 2,5 тысячи кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания и сложная планировка, сообщает пресс-служба МЧС России.

В горящем здании обрушились перекрытия.

На месте работают три вертолета и пожарный поезд.

В настоящее время проезд к Комсомольской площади не ограничен, к вокзалам можно подъехать на личном автотранспорте.

Напомним, в Москве в воскресенье, 20 ноября, загорелся цветочный склад на Комсомольской площади. Пожарным удалось спасти 7 человек, которые были заблокированы в районе цветочной оранжереи.