Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
Чтв, 03
Птн, 04
ЦБ USD 61.62 0.19 03/11
ЦБ EUR 60.92 -0.05 03/11
Нал. USD 64.21 / 66.7 02/11 16:50
Нал. EUR 63.01 / 65.49 02/11 16:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
4 430
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
13 921
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
11 875
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
15 164
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Малков подписал соглашение с Министерством цифрового развития

В среду, 2 ноября, в Москве прошла встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

На встрече обсудили проект по созданию инфраструктуры связи в Рязанской области, который предусматривает строительство опор и установку базовых станций в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. Отмечается, что зона покрытия будет распространяться на близлежащие территории в радиусе трех километров. Проект планируют реализовать в течение пяти лет, работы начнутся в 2023 году.

«Отсутствие устойчивой мобильной связи — серьезная проблема для региона, которая затрагивает многие территории. Это существенно осложнило работу во время тушения недавних лесных пожаров, — сказал Павел Малков.

Губернатор уверен, что проект сможет изменить ситуацию в регионе в лучшую сторону. Глава региона поручил министру цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрею Ульянову проанализировать территории на предмет потребности в вышках сотовой связи. При этом учтут обращения граждан и результаты мониторинга карты покрытия мобильной связи региональной геоинформационной системы.

Максут Шадаев поддержал проект Рязанской области и выразил готовность к его софинансированию со стороны Минцифры. Шадаев и Малков подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и правительством Рязанской области.