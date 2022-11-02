Малков подписал соглашение с Министерством цифрового развития

В среду, 2 ноября, в Москве прошла встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

На встрече обсудили проект по созданию инфраструктуры связи в Рязанской области, который предусматривает строительство опор и установку базовых станций в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. Отмечается, что зона покрытия будет распространяться на близлежащие территории в радиусе трех километров. Проект планируют реализовать в течение пяти лет, работы начнутся в 2023 году.

«Отсутствие устойчивой мобильной связи — серьезная проблема для региона, которая затрагивает многие территории. Это существенно осложнило работу во время тушения недавних лесных пожаров, — сказал Павел Малков.

Губернатор уверен, что проект сможет изменить ситуацию в регионе в лучшую сторону. Глава региона поручил министру цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрею Ульянову проанализировать территории на предмет потребности в вышках сотовой связи. При этом учтут обращения граждан и результаты мониторинга карты покрытия мобильной связи региональной геоинформационной системы.

Максут Шадаев поддержал проект Рязанской области и выразил готовность к его софинансированию со стороны Минцифры. Шадаев и Малков подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и правительством Рязанской области.