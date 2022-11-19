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Зеленский: Россия хочет не мира, а передышки в боевых действиях
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности переговоров с Россией. По его мнению, РФ стремится не к миру, а лишь хочет добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности переговоров с Россией. По его мнению, РФ стремится не к миру, а лишь хочет добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — заявил Зеленский во время онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Запись мероприятия размещена в его Telegram-канале.

По словам лидера Украины, территориальные уступки не гарантируют мира, а «аморальные» компромиссы приведут к новым жертвам. По мнению Зеленского, в «формулу мира» из десяти пунктов входят в том числе радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и энергетическая.

Ранее Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.