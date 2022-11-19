В Рязани возле «Барса на Московском» загорелся частный дом

В Рязани в субботу, 19 ноября, загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 18:31 по адресу Шоссейный переулок, 18, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.