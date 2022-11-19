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В Рязани возле «Барса на Московском» загорелся частный дом
В Рязани в субботу, 19 ноября, загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 18:31 по адресу Шоссейный переулок, 18, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в субботу, 19 ноября, загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 18:31 по адресу Шоссейный переулок, 18, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 18:37 объявили ранг пожара 1"БИС". В 18:57 возгорание локализовали на площади 42 кв. м.

На пожаре пострадал мужчина. Предположительно, внутри находится женщина.

В тушении участвуют 5 машин, 18 человек.

Как сообщили Rzn life очевидцы, в доме обвалилась крыша.