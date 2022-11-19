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Рязанцам в начале нового года представят проект пешеходной набережной
В Рязани продолжается работа над проектом 13-километрового пешеходного маршрута, включающего отрезок набережной рек Трубеж и Ока. По поручению губернатора Павла Малкова, зампредседателя областного правительства Артем Никитин встретился с командой проектировщиков, чтобы обсудить промежуточные результаты их работы.

В Рязани продолжается работа над проектом 13-километрового пешеходного маршрута, включающего отрезок набережной рек Трубеж и Ока. По поручению губернатора Павла Малкова, зампредседателя областного правительства Артем Никитин встретился с командой проектировщиков, чтобы обсудить промежуточные результаты их работы. Об этом в пятницу, 18 ноября, Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Специалисты прошли пешком весь отрезок от начала набережной — пересечения улицы Затинной и проезда Речников — до Орехового озера.

На протяжении нескольких месяцев проводились исследования территории, социокультурный анализ, проектировщики общались с экспертными сообществами. В том числе собирали фокус-группы, чтобы получить обратную связь на первые идеи и предложения.

«Сегодня мы на местности в прямом смысле слова примеряли предварительные эскизы на отдельные локации, обсуждали целесообразность и функциональную нагрузку отдельных предложений. Но это далеко не финал работы. Понимаю, что всем хочется побыстрее взглянуть на итог. Договорились, что представим рязанцам, как будет выглядеть набережная уже в недалеком будущем, в начале следующего года», — написал Никитин.