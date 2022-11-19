Экономист рассказала, какие товары подорожают после Нового года

С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, что вызовет их подорожание. Об этом рассказала в
Повышение цен коснется продукции с содержанием спирта более 1,5 процента — вино, шампанское, пиво, парфюмерия. Также подорожают табачная продукция, легковые автомобили и мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Последнее вызовет увеличение цен на грузовые и пассажирские перевозки автотранспортом.
По словам эксперта, не исключено повышение минимальной цены шампанского из-за борьбы с контрафактом и рост цены кофе из-за неурожая в основных странах-экспортерах.
«Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут», — подытожила Долгова.