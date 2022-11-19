Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
-1°
Вск, 20
-1°
Пнд, 21
-3°
ЦБ USD 60.37 -0.02 19/11
ЦБ EUR 62.45 -0.12 19/11
Нал. USD 63.01 / 65.37 18/11 16:30
Нал. EUR 63.01 / 65.37 18/11 16:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 2022 13:30
1 596
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
1 891
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
3 059
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
16 348
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Экономист рассказала, какие товары подорожают после Нового года
С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, что вызовет их подорожание. Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, что вызовет их подорожание. Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Повышение цен коснется продукции с содержанием спирта более 1,5 процента — вино, шампанское, пиво, парфюмерия. Также подорожают табачная продукция, легковые автомобили и мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Последнее вызовет увеличение цен на грузовые и пассажирские перевозки автотранспортом.

По словам эксперта, не исключено повышение минимальной цены шампанского из-за борьбы с контрафактом и рост цены кофе из-за неурожая в основных странах-экспортерах.

«Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут», — подытожила Долгова.