Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-1°
Вск, 20
ЦБ USD 60.39 0.04 18/11
ЦБ EUR 62.57 -0.1 18/11
Нал. USD 63.01 / 66.45 18/11 09:50
Нал. EUR 64.06 / 66.49 18/11 09:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
Вчера 13:30
869
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 2022 17:04
1 235
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
2 402
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
15 737
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Конгрессе США потребовали проверить каждый пенни из помощи Украине
В Конгресс внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств.

Республиканцы из Палаты представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева, пишет LENTA.RU со ссылкой на американские издания.

Республиканцы в Палате представителей конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине.

В Конгресс внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств. Авторы требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине заранее отправлялись на согласование. Инициатор проекта, конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, заявила, что хочет проверить «каждый пенни, который идет на помощь Киеву».