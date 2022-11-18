В Конгрессе США потребовали проверить каждый пенни из помощи Украине
В Конгресс внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств.
Республиканцы из Палаты представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева,
Республиканцы в Палате представителей конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине.
В Конгресс внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств. Авторы требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине заранее отправлялись на согласование. Инициатор проекта, конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, заявила, что хочет проверить «каждый пенни, который идет на помощь Киеву».