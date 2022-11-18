Медведев отреагировал на расстрел русских солдат в Луганске

Медведев отреагировал на расстрел русских солдат в Луганске.

Он отметил, что боевиков ВСУ ждет чистая кара. Зампред Совбеза уточнил, что под чистой карой имеет в виду смертная казнь. По его словам, боевики, расстрелявшие российских военных, будут найдены, даже если на поиски уйдут годы, и понесут только такое наказание.

Ранее в интернете распространился ролик, где украинские военные расстреляли не менее 11 россиян, попавших в плен. По некоторым данным, все произошло в селе Макеевка Луганской Народной Республики.