В Рязанской области простились с рядовым Алексеем Бабиковым, погибшим на Украине

В Рязанской области простились с рядовым Алексеем Бабиковым, погибшим на Украине. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило областное правительство.

Алексей Бабиков служил в воинской части 93243. Он погиб в ходе специальной военной операции.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Рязани, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.