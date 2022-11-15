В Спасском районе простились с погибшим на спецоперации младшим сержантом Виталием Большаковым

Церемония прощания прошла во вторник, 15 ноября. Виталию Большакову было 26 лет.

В Спасском районе простились с погибшим на спецоперации младшим сержантом Виталием Большаковым. Об этом сообщила телекомпания ТКР.

Во вторник, 15 ноября, прошла церемония прощания с командиром топогеодезического отделения в/ч 53195.

На прощание приехали родные и близкие военнослужащего, представители рязанской власти, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.

Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семьям погибших.

Как пишет газета « Спасские вести », Виталию Большакову было 26 лет. После срочной службы в армии он пошел служить по контракту. С началом спецоперации отправился в зону боевых действий в составе войск артиллерийской разведки.

Виталия Большакова наградили медалью «За боевые отличия», но при жизни вручить не успели. Награду передали родным Виталия.

Односельчане рассказали, что Виталий был добродушным, щедрым, отзывчивым и общительным молодым человеком. По словам сослуживцев, он всегда был готов прийти на помощь.