В Спасском районе простились с погибшим на спецоперации младшим сержантом Виталием Большаковым. Об этом
Во вторник, 15 ноября, прошла церемония прощания с командиром топогеодезического отделения в/ч 53195.
На прощание приехали родные и близкие военнослужащего, представители рязанской власти, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.
Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семьям погибших.
Как пишет газета «
Виталия Большакова наградили медалью «За боевые отличия», но при жизни вручить не успели. Награду передали родным Виталия.
Односельчане рассказали, что Виталий был добродушным, щедрым, отзывчивым и общительным молодым человеком. По словам сослуживцев, он всегда был готов прийти на помощь.