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В Спасском районе простились с погибшим на спецоперации младшим сержантом Виталием Большаковым
Церемония прощания прошла во вторник, 15 ноября. Виталию Большакову было 26 лет.

В Спасском районе простились с погибшим на спецоперации младшим сержантом Виталием Большаковым. Об этом сообщила телекомпания ТКР.

Во вторник, 15 ноября, прошла церемония прощания с командиром топогеодезического отделения в/ч 53195.

На прощание приехали родные и близкие военнослужащего, представители рязанской власти, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.

Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семьям погибших.

Как пишет газета «Спасские вести», Виталию Большакову было 26 лет. После срочной службы в армии он пошел служить по контракту. С началом спецоперации отправился в зону боевых действий в составе войск артиллерийской разведки.

Виталия Большакова наградили медалью «За боевые отличия», но при жизни вручить не успели. Награду передали родным Виталия.

Односельчане рассказали, что Виталий был добродушным, щедрым, отзывчивым и общительным молодым человеком. По словам сослуживцев, он всегда был готов прийти на помощь.