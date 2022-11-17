В Рязани «Добрый доктор» переименовали в «Мегаклинику»

Медицинскому центру «Добрый Доктор» в 2022 году исполнилось 10 лет. Все эти годы компания развивалась, и если ранее у многих «Добрый Доктор» ассоциировался прежде всего с прохождением медосмотров и получением справок, то сегодня это направление составляет лишь малую часть медицинских услуг. Появились новые площади, открылось отделение профосмотров, увеличилось количество специалистов.

Медицинскому центру «Добрый Доктор» в 2022 году исполнилось 10 лет. Все эти годы компания развивалась, и если ранее у многих «Добрый Доктор» ассоциировался прежде всего с прохождением медосмотров и получением справок, то сегодня это направление составляет лишь малую часть медицинских услуг. Появились новые площади, открылось отделение профосмотров, увеличилось количество специалистов.

Клиника вышла на федеральный уровень, ее филиалы открываются по всей России. Развитие клиники повлекло за собой и смену названия с «Доброго доктора» на «Мегаклиника». При этом очередей в медицинском центре больше нет. Это связано не только с появлением новых врачей и помещений, но и с принципиально иным организационным подходом. Прежде всего, речь идет о разделении потоков: пациенты, пришедшие на амбулаторный прием к узкому специалисту, и пациенты, желающие пройти медосмотр, обращаются в разные кабинеты.

«Мегаклиника» — это многопрофильный медицинский центр: здесь можно получить помощь врачей-специалистов, сдать анализы, пройти все виды исследований. Также работает малая операционная. Медицинский центр оснащен оборудованием высокого класса, среди которого есть и довольно редкое для Рязани. Например, лазерное оборудование. При своевременном прохождении процедур на данном аппарате, женщины с гинекологическими проблемами могут отсрочить на годы или даже вовсе избежать оперативного вмешательства.

Филиалы медицинского центра «Мегаклиника» расположены в Рязани на ул. Есенина, д. 9 и ул. Соборная, д. 50, корп. 1, а также в Ряжске на пл. Советской, д. 1. Более подробную информацию вы можете получить по телефону (4912) 51-18-19 и на сайте www.doctor-rzn.ru .

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