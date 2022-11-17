Полиция проведет проверку информации о конфликте со стрельбой на улице Мервинской

В четверг, 17 ноября, на улице Мервинской произошел конфликт между таксистами. Очевидцы рассказали о четырех выстрелах.

Полиция проведет проверку информации о конфликте со стрельбой на улице Мервинской. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Проверку проведут после размещения информации в региональных СМИ. В полиции уточнили, что заявлений по данному инциденту к ним не поступало.

Напомним, в четверг, 17 ноября, на улице Мервинской произошел конфликт между таксистами. Очевидцы рассказали о четырех выстрелах.