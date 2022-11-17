МТС в 1,5 раза ускорила мобильный интернет в Московском районе Рязани

МТС сообщает о завершении модернизации сети в Московском районе Рязани. В результате установки новых базовых станций и дооборудования существующих скорость мобильного интернета у пользователей в самой густонаселенной части столицы региона выросла в 1,5 раза.

МТС сообщает о завершении модернизации сети в Московском районе Рязани. В результате установки новых базовых станций и дооборудования существующих скорость мобильного интернета у пользователей в самой густонаселенной части столицы региона выросла в 1,5 раза.

Благодаря установленному телеком-оборудованию высокоскоростной мобильный интернет МТС на скорости до 150 Мбит/с теперь доступен рязанцам, живущим в 9 микрорайонах Московского района: «Дягилево», «Канищево», «Мервино», «Московский», «Недостоево», «Приокский», «Семчино», «Элеватор», «Юбилейный».

В результате проведенных работ доступ к более скоростному интернету МТС получили более 100 тысяч рязанцев. Они смогут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, удаленно учиться и работать, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в Ultra HD качестве без «зависаний» картинки, играть в «тяжелые» игры даже в часы пик, когда идет максимальная нагрузка на сеть.

Также новые скорости будут доступны на территории общеобразовательных школ, детских садов, магазинов, медицинских центров, в скверах.

«В Рязани мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру как в районах старой застройки, так и в новостройках — в тех локациях, где мы наблюдаем стремительный рост трафика пользователей мобильных устройств. Нам важно, чтобы абоненты могли беспрепятственно, на высоких скоростях пользоваться всеми необходимыми для жизни цифровыми сервисами, причем с выгодой для семейного бюджета. К примеру, жители многоквартирных домов в „Дягилево“, „Мервино“, „Московском“ смогут сэкономить на связи до 40 процентов, объединив мобильную связь, ТВ и высокоскоростной домашний интернет в один „пакет“. За год таким образом получается вполне заметная выгода — почти 5 тысяч рублей», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.