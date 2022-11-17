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Генпрокуратура завела дело о халатности после летних пожаров в Рязанской области
Причиной возбуждения уголовного дела стало сокрытие реальных сведений о складывающейся обстановке в регионе. Это препятствовало введению режима ЧС и стягиванию лесопожарный формирований, и привело к разрастанию пожаров.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело о халатности после летних пожаров в Рязанской области. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры Александр Канунцев на совещании в Совфеде, передало РИА Новости.

Причиной возбуждения уголовного дела стало сокрытие реальных сведений о складывающейся обстановке в регионе. Это препятствовало введению режима ЧС и стягиванию лесопожарный формирований, и привело к разрастанию пожаров.

«Сокрытие реальных сведений о складывающейся обстановке в Рязанской области препятствовало оперативному введению режима ЧС и стягиванию лесопожарных формирований, что привело к разрастанию пожара, загрязнению атмосферного воздуха, отвлечению значительных сил и средств из соседних регионов. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ по факту халатности», — сказал Канунцев.

При этом Канунцев не уточнил, в отношении кого возбуждено уголовное дело.

Напомним, во второй половине августа пожары в Рязанской области стали самыми крупными на территории Центральной России. Всего было 52 лесных пожара на площади 32,5 тысячи гектаров.