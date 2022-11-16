В главном корпусе РГУ прошли пожарные учения

В учениях участвовало 35 человек личного состава и восемь единиц техники.

В главном корпусе РГУ прошли пожарные учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В среду, 16 ноября, в главном здании РГУ имени Есенина организовали пожарно-тактическое учение. В МЧС отметили, что оно направлено на отработку порядка и способа тушения объектов с большим количеством людей.

В учениях участвовало 35 человек личного состава и восемь единиц техники.