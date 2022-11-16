В аптеках «Ригла» объявили скидки при покупке на сумму от 1000 рублей

Скидка действует 17 ноября 2022 года с 8:00 до 23:00 часов в аптеках «Ригла» Рязани и Рязанской области. Скидки не суммируются. Скидка не действует при заказе онлайн.

17 ноября в аптеках «Ригла» предоставляется скидка 15% при покупке на сумму от 1000 рублей.

В акции участвуют все категории товаров: лекарственные препараты*, витаминные и минеральные комплексы, биологически активные добавки, косметика, товары для ухода и гигиены, медицинская техника и многое другое.

*Скидка не распространяется на препараты Аллокин-Альфа, Оптинол.

Скидка действует 17 ноября 2022 года с 08:00 до 23:00 часов в аптеках «Ригла» Рязани и Рязанской области. Скидки не суммируются. Скидка не действует при заказе онлайн.

Адреса аптек «Ригла»: