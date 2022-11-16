В аптеках «Ригла» объявили скидки при покупке на сумму от 1000 рублей
Скидка действует 17 ноября 2022 года с 8:00 до 23:00 часов в аптеках «Ригла» Рязани и Рязанской области. Скидки не суммируются. Скидка не действует при заказе онлайн.
17 ноября в аптеках «Ригла» предоставляется скидка 15% при покупке на сумму от 1000 рублей.
В акции участвуют все категории товаров: лекарственные препараты*, витаминные и минеральные комплексы, биологически активные добавки, косметика, товары для ухода и гигиены, медицинская техника и многое другое.
*Скидка не распространяется на препараты Аллокин-Альфа, Оптинол.
Скидка действует 17 ноября 2022 года с 08:00 до 23:00 часов в аптеках «Ригла» Рязани и Рязанской области. Скидки не суммируются. Скидка не действует при заказе онлайн.
Адреса аптек «Ригла»:
- улица Циолковского, дом № 1/7;
- улица Краснорядская, дом № 25/82;
- площадь Свободы, дом № 2;
- Рыбное, улица Почтовая, дом № 1, ТЦ «Барс»;
- улица Интернациональная, дом № 11;
- Московское шоссе, дом № 5-а, ТД «Барс»;
- улица Народный бульвар, дом № 4, ТД «Лайм»;
- Первомайский проспект, дом № 32-а, ТД «Соната»;
- улица Октябрьская, дом № 55, Супермаркет «Барс»;
- улица Есенина, дом № 13, ТЦ «Барс»;
- Солотчинское шоссе, дом № 11, ТРК «Круиз»;
- Московское шоссе, дом № 65-а, ТРЦ «М5Молл»;
- улица Советской Армии, дом № 9-а, ТЦ «Европа»;
- Дядьково, дом № 1, ГМ «Глобус»;
- Первомайский проспект, дом № 35;
- Первомайский проспект, дом № 70, корпус 1, 1 этаж, ТРЦ «Виктория Плаза»;
- Московское шоссе, дом № 21, ТРЦ «Премьер»;
- улица Новоселов, дом № 21-а, 1 этаж, ТЦ «Черезово»;
- улица Ленина, дом № 21, ТЦ «Атрон»;
- Шилово, улица Советская, дом № 15-б;
- улица Соборная, дом № 15-а, ТРЦ «Малина»;
- Новомичуринск, проспект Смирягина, дом № 23-а.