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В аптеках «Ригла» объявили скидки при покупке на сумму от 1000 рублей
Скидка действует 17 ноября 2022 года с 8:00 до 23:00 часов в аптеках «Ригла» Рязани и Рязанской области. Скидки не суммируются. Скидка не действует при заказе онлайн.

17 ноября в аптеках «Ригла» предоставляется скидка 15% при покупке на сумму от 1000 рублей.

В акции участвуют все категории товаров: лекарственные препараты*, витаминные и минеральные комплексы, биологически активные добавки, косметика, товары для ухода и гигиены, медицинская техника и многое другое.

*Скидка не распространяется на препараты Аллокин-Альфа, Оптинол.

Скидка действует 17 ноября 2022 года с 08:00 до 23:00 часов в аптеках «Ригла» Рязани и Рязанской области. Скидки не суммируются. Скидка не действует при заказе онлайн.

Адреса аптек «Ригла»:

  • улица Циолковского, дом № 1/7;
  • улица Краснорядская, дом № 25/82;
  • площадь Свободы, дом № 2;
  • Рыбное, улица Почтовая, дом № 1, ТЦ «Барс»;
  • улица Интернациональная, дом № 11;
  • Московское шоссе, дом № 5-а, ТД «Барс»;
  • улица Народный бульвар, дом № 4, ТД «Лайм»;
  • Первомайский проспект, дом № 32-а, ТД «Соната»;
  • улица Октябрьская, дом № 55, Супермаркет «Барс»;
  • улица Есенина, дом № 13, ТЦ «Барс»;
  • Солотчинское шоссе, дом № 11, ТРК «Круиз»;
  • Московское шоссе, дом № 65-а, ТРЦ «М5Молл»;
  • улица Советской Армии, дом № 9-а, ТЦ «Европа»;
  • Дядьково, дом № 1, ГМ «Глобус»;
  • Первомайский проспект, дом № 35;
  • Первомайский проспект, дом № 70, корпус 1, 1 этаж, ТРЦ «Виктория Плаза»;
  • Московское шоссе, дом № 21, ТРЦ «Премьер»;
  • улица Новоселов, дом № 21-а, 1 этаж, ТЦ «Черезово»;
  • улица Ленина, дом № 21, ТЦ «Атрон»;
  • Шилово, улица Советская, дом № 15-б;
  • улица Соборная, дом № 15-а, ТРЦ «Малина»;
  • Новомичуринск, проспект Смирягина, дом № 23-а.