В Рязанской области ожидается снег и гололедица
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем - от -4 до +1 градуса.
В Рязанской области ожидается снег и гололедица. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В среду, 16 ноября, в регионе ожидается облачная погода. Снег пойдет ночью и днем в некоторых районах.
На дорогах области — гололедица.
Ветер юго-восточного и восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метра в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем — от -4 до +1 градуса.