В Рязанской области ожидается снег и гололедица

Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем - от -4 до +1 градуса.

В Рязанской области ожидается снег и гололедица. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 16 ноября, в регионе ожидается облачная погода. Снег пойдет ночью и днем в некоторых районах.

На дорогах области — гололедица.

Ветер юго-восточного и восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метра в секунду.

Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем — от -4 до +1 градуса.