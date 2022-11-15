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Полицейские предупредили рязанцев о телефонных мошенниках
К жителям Рязани обратился начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Алексей Трухачев.

Полицейские предупредили рязанцев о телефонных мошенниках. К жителям Рязани обратился начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Алексей Трухачев.

По его словам, сотрудники полиции практически ежедневно регистрируют случаи мошенничества, когда рязанцы лишаются крупных сумм. Типичный способ обмана заключается в следующем — злоумышленники по телефону сообщают, что некие аферисты пытаются похитить деньги со счета жертвы. Для сохранности деньги предлагают перевести на резервный счет. Также злоумышленники могут сообщить, что от имени рязанца пытаются оформить кредит и для отмены данной операции нужно оформить встречный кредит и перевести деньги на безопасный счет. Для максимальной убедительности аферисты используют специальные термины из области финансов и юриспруденции.

Алексей Трухачев пояснил, что с такими мошенниками не надо вступать в переговоры. Надо завершить разговор и позвонить в банк, где уточнить информацию о состоянии своего счета.

«Если незнакомец по телефону называет себя попавшим в беду родственником, необходимо также прекратить общение и позвонить близкому человеку, чтобы из первых уст узнать, все ли с ним в порядке. Если вам позвонили с неизвестного номера, будьте внимательны! Не выполняйте никаких действий по инструкции собеседников, кем бы они ни представлялись! Сохраните свои сбережения!», — подытожил подполковник полиции.