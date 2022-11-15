Малков: зима не будет неожиданной для нас

Малков, рассказал что регион начал закупать технику не только для областного центра, но и районов.

Павел Малков заявил, что Рязань готова к зиме. Об этом губернатор рассказал в эфире ТКР во вторник, 15 ноября.

«Несколько месяцев мы готовились к зиме, она не будет неожиданной для нас…», — заявил Малков. При этом политик отметил, что техники в регионе «крайне недостаточно, как и персонала».

Малков, рассказал что регион начал закупать технику не только для областного центра, но и районов. По оценке губернатора, региону потребуется два года, чтобы «изменить ситуацию».