В Сасове на пешеходном переходе сбили школьника

В Сасове на пешеходном переходе сбили школьника.

11.11.2022 года примерно в 15 часов 22 минуты в городе Сасове на улице Аверкина неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на школьника. Об этом пишут на городской странице во «ВКонтакте».

Ученик 5 класса городской школы № 3 переходил дорогу по нерегулироемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил телесные повреждения. После осмотра врачей, мальчика отпустили домой.

По данному факту проводится проверка.