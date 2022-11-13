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Жительница Ряжска перерезала сожителю артерию во время застолья
Жительницу Ряжска подозревают в причинении смертельного ранения сожителю. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жительницу Ряжска подозревают в причинении смертельного ранения сожителю. Скопинский МСО возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 11 ноября при распитии спиртных напитков между сожителями произошел конфликт на почве ревности. Женщина 1978 года рождения нанесла мужчине удар ножом в ногу и повредила бедренную артерию. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице в тот же день.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Назначены экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.