Рязанцев предупредили о порывах ветра до 23 метров в секунду
В Рязанской области до конца суток 13 ноября и ночью 14 ноября местами сохранится сильный ветер порывами до 14-19 м/с.
В Рязанской области до конца суток 13 ноября и ночью 14 ноября местами сохранится сильный ветер порывами до 14-19 м/с. В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 23 м/с. Метеопредупреждение опубликовано на
Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.