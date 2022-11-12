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Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы в Геническ
Администрация Херсонской области опровергла сообщение о том, что столицу региона временно перенесли в Геническ. Такого решения не принималось, говорится в официальном пресс-релизе администрации региона в субботу, 12 ноября.

Администрация Херсонской области опровергла сообщение о том, что столицу региона временно перенесли в Геническ. Такого решения не принималось, говорится в официальном пресс-релизе администрации региона в субботу, 12 ноября.

«Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», — подчеркнули в администрации области.

Сообщается также, что «на момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений».

Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, добавили в администрации.

Напомним, ранее пресс-секретарь зампредседателя регионального правительства Александр Фомин сообщил РИА Новости, что административной столицей Херсонской области временно станет Геническ.