В Рязанской области 13 ноября ожидается дождь и до +10 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 13 ноября, местами пройдет небольшой дождь. Будет облачно, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 13 ноября, местами пройдет небольшой дождь. Будет облачно, сообщается на
Температура воздуха по области ночью составит +5…+10, днем +5…+10 градусов, к вечеру ожидается понижение до 0…+5 градусов.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы достигнут 14-19 м/с.