В России предсказали возникновение коронавируса с рекордной смертностью

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук допустил появление коронавируса со смертностью 90%. Об этом он рассказал на форуме Finopolis.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук допустил появление коронавируса со смертностью 90%. Об этом он заявил на форуме Finopolis.

По его словам, человечество рискует исчезнуть из-за появления коронавируса с рекордной смертностью.

«Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем. На этом закончится все. Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главным», — сказал Ковальчук.

Он призвал уделить особое внимание проблеме биологической опасности. По словам ученого, африканская чума свиней создана руками человека, а «американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями».