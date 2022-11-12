В Подмосковье пьяный водитель насмерть сбил женщину на тротуаре

В подмосковном Дмитрове нетрезвый водитель грузового Peugeot насмерть сбил женщину на тротуаре. Затем мужчина вышел из автомобиля и сел в такси, чтобы покинуть место ДТП. Вскоре его задержали, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В подмосковном Дмитрове нетрезвый водитель грузового Peugeot насмерть сбил женщину на тротуаре. Затем мужчина вышел из автомобиля и сел в такси, чтобы покинуть место ДТП. Вскоре его задержали, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

ДТП произошло на улице Маркова. По предварительным данным, в пятницу, 11 ноября, около 7:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал на женщину 1975 года рождения, которая шла по пешеходной дорожке. Затем виновник скрылся с места происшествия.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Уголовное дело находится на контроле городской прокуратуры. Водитель задержан, суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос о его заключении под стражу.