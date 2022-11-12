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Следователи возбудили дело об убийстве семьи с ребенком под Пермью
Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства семьи из трех человек в Пермском крае. В городе Оса мужчину, женщину и их четырехлетнего ребенка нашли зарезанными, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства семьи из трех человек в Пермском крае. В городе Оса мужчину, женщину и их четырехлетнего ребенка нашли зарезанными, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Во время следственных мероприятий сотрудники СК добыли доказательства, подтверждающие причастность к преступлению главы семейства, который после покончил с собой.

Соседей и родственников погибших допросили, проходит комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств преступления, сбора и закрепления доказательств.

Как стало известно РЕН ТВ, правоохранители нашли в одной из квартир города Оса тело мужчины 1992 года рождения. Он скончался от удара ножа в шею. Выяснилось, что у погибшего остались жена и сын. На месте жительства супруги и ребенка были найдены их зарезанные тела.