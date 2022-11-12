Следователи возбудили дело об убийстве семьи с ребенком под Пермью

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства семьи из трех человек в Пермском крае. В городе Оса мужчину, женщину и их четырехлетнего ребенка нашли зарезанными, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства семьи из трех человек в Пермском крае. В городе Оса мужчину, женщину и их четырехлетнего ребенка нашли зарезанными, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Во время следственных мероприятий сотрудники СК добыли доказательства, подтверждающие причастность к преступлению главы семейства, который после покончил с собой.

Соседей и родственников погибших допросили, проходит комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств преступления, сбора и закрепления доказательств.