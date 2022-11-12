Рязанцы пожаловались на отсутствие тротуаров на улице Березовой

Жители Рязани возмутились состоянием асфальта во дворах на улице Березовой. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Жители Рязани возмутились состоянием асфальта во дворах на улице Березовой. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Живу 30 лет. Тротуаров нет, освещения нет (на один двор один фонарь). Асфальта во дворах не то что нет… как будто после бомбежки, одни ямы. К подъезду дома 1з народ в ямы засыпал битый кирпич, но это ведь временно. Периодически что-то подсыпают, из ям выбивается, и они от этого только глубже. Дорожки сами топтали. В дождь развозит, не пройдешь. Выйти из сумрака никто не помогает. Как будто и улица-то не городская!» — возмутился автор поста.