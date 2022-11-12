Экс-тренер ХК «Рязань» возглавил московский «Спартак»

Бывший главный тренер хоккейного клуба «Рязань» Игорь Гришин возглавил московский ХК «Спартак». Он сменил на этом посту Бориса Миронова, сообщает пресс-служба команды.

Бывший главный тренер хоккейного клуба «Рязань» Игорь Гришин возглавил московский ХК «Спартак». Он сменил на этом посту Бориса Миронова, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает продление. До этого Гришин возглавлял воскресенский «Химик». В четверг, 10 ноября, пост главного тренера «Спартака» покинул Борис Миронов после шести поражений команды подряд в чемпионате КХЛ.

В сезоне 2021-2022 Гришин был тренером ХК «Рязань». Команда завоевала 18 побед в 52 матчах ВХЛ.