Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о сильном ветре
В Рязанской области до конца суток 12 ноября и в течение суток 13 ноября сохранится сильный ветер порывами 14-19 м/с. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области до конца суток 12 ноября и в течение суток 13 ноября сохранится сильный ветер порывами 14-19 м/с. Метеопредупреждение опубликовали на
Рязанцев просят быть осторожными и соблюдать основные правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.