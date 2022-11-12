Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о сильном ветре

В Рязанской области до конца суток 12 ноября и в течение суток 13 ноября сохранится сильный ветер порывами 14-19 м/с. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.