Администрацию Каховского района эвакуируют с левого берега Днепра

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности. Об этом сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности. Об этом сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — написал Филипчук в Telegram-канале администрации Каховского района.

По его словам, территория, откуда перемещается администрация, является местом возможных боевых действий, там строятся военные сооружения и укрепления.

Также Филипчук призвал мирных граждан покинуть район. Он отметил, что условия жизни с каждым днем для них становятся все менее комфортными: закрываются объекты сферы услуг, аптеки, магазины. В режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения.

«Поэтому важно принять участие в эвакуации и отправиться в безопасные районы», — добавил глава районной администрации.

Также стало известно, что при обстреле Новой Каховки погиб один человек, трое получили ранения. Об этом заявил глава городской администрации Владимир Леонтьев. Он уточнил, что один из снарядов, выпущенных по погоду украинской стороной, попал в район православного храма, где шла служба.