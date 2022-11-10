В Обнинске мужчина напал в отделении на двух женщин полицейских

Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

В Обнинске мужчина напал в отделении на двух женщин полицейских. Об этом пишет Telegram-канал BAZA .

Нападавшего задержали за хулиганство в кафе — он кинул в машину владельца заведения мусорный бак. По предварительным данным, задержанный — гендиректор одного из городских предприятий.

После задержания мужчину привезли в отделение полиции, где он напал на двоих сотрудниц. Момент нападения засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как одна из полицейских успела спрятаться в кабинете, а у другой мужчина пытался выхватить пистолет.

Позже нападавшего скрутили другие сотрудники. За нападение на сотрудников ему грозит до 12 лет лишения свободы.