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В Обнинске мужчина напал в отделении на двух женщин полицейских
Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

В Обнинске мужчина напал в отделении на двух женщин полицейских. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Нападавшего задержали за хулиганство в кафе — он кинул в машину владельца заведения мусорный бак. По предварительным данным, задержанный — гендиректор одного из городских предприятий.

После задержания мужчину привезли в отделение полиции, где он напал на двоих сотрудниц. Момент нападения засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как одна из полицейских успела спрятаться в кабинете, а у другой мужчина пытался выхватить пистолет.

Позже нападавшего скрутили другие сотрудники. За нападение на сотрудников ему грозит до 12 лет лишения свободы.