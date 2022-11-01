В Рязанской области единовременную выплату молодым педагогам увеличат до 20 тысяч рублей

Новая меры поддержки вступит в силу с 1 января 2023 года.

В Рязанской области молодым педагогам увеличат единовременную выплату до 20 тысяч рублей. Этот вопрос во вторник, 1 ноября, обсудили на заседании областного правительства.

По словам министра образования и молодежной политики Ольги Щетинкой, новые меры поддержки вступят в силу с 1 января 2023 года. Выплату получат молодые педагоги, которые трудятся в муниципальных и государственных образовательных учреждениях.

«Это всего лишь одна из мер поддержки, часть большого комплексного плана. Следующий год — Год педагога и наставника. Мы уже не раз встречались с министром образования и проговаривали, какие еще меры можно предпринять. В ближайшее время расскажем о них», — прокомментировал по окончании заседания губернатор Павел Малков.