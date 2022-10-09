Рязанский пес Рыжик нашел потерявшегося грибника за 15 минут

В Рязанской области корги Рыжик нашел грибника, который отправился в лес за грибами и заблудился. Псу понадобилось на это всего 15 минут, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Рязанской области корги Рыжик нашел грибника, который отправился в лес за грибами и заблудился. Псу понадобилось на это всего 15 минут, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

«Снова Рыжик молодец. Нашел по следу потерявшегося грибника за 15 минут. Спасибо всем кинологам-инструкторам „Мещеры“ и статистам „Мещеры“, не жалевшим сил и времени на обучение собак», — говорится в посте.