Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в районе спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в ведомстве.

Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в ведомстве.

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — пояснили в ведомстве.

До этого Суровикин командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации. Ранее он командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.