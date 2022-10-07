В Рязани задержали двух студенток, которые расклеивали листовки против частичной мобилизации

Задержанным грозит административное наказание по статье «Публичная дискредитация ВС РФ».

В Рязани задержали двух студенток, которые расклеивали листовки против частичной мобилизации. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также девушки распространяли фейки о призыве в армию и рассказывали ложную информацию учащимся, которые не подлежат мобилизации.

Задержанным грозит административное наказание по статье «Публичная дискредитация ВС РФ».