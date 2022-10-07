В Рязани задержали двух студенток, которые расклеивали листовки против частичной мобилизации
Задержанным грозит административное наказание по статье «Публичная дискредитация ВС РФ».
В Рязани задержали двух студенток, которые расклеивали листовки против частичной мобилизации. Об этом пишет
Также девушки распространяли фейки о призыве в армию и рассказывали ложную информацию учащимся, которые не подлежат мобилизации.
Задержанным грозит административное наказание по статье «Публичная дискредитация ВС РФ».